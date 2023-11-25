В Камбодже почтили память специалистов из СССР, погибших от рук "красных кхмеров"

В ходе мероприятия участники посетили место инцидента, где свидетели трагедии поделились своими воспоминаниями, а представители камбоджийской сангхи провели в храме Даунтхи церемонию поминовения погибших

ХАНОЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Камбодже совместно с министерством сельского и лесного хозяйства и рыболовства королевства провело в провинции Кампонгтям мероприятие в память о восьми советских специалистах-хлопководах, погибших 40 лет назад от рук "красных кхмеров" в период оказания Советским Союзом помощи Камбодже в восстановлении экономики.

Как сообщили ТАСС в российской дипмиссии, мероприятие прошло недалеко от места трагедии, где в 1983 году на группу командированных из СССР экспертов в области сельского хозяйства было совершено нападение отряда "красных кхмеров". Стремясь посеять раздор между двумя странами, полпотовцы переоделись в форму солдат Народно-революционной армии Кампучии, убив в результате атаки восемь советских граждан и одного камбоджийского специалиста.

В ходе памятного мероприятия его участники посетили место инцидента, где свидетели трагедии поделились своими воспоминаниями. Представители камбоджийской сангхи (буддийской общины) провели в храме Даунтхи церемонию поминовения погибших.

Выступивший перед собравшимися посол России в Камбодже Анатолий Боровик отметил важность сохранения памяти о вкладе советских специалистов и о масштабном содействии СССР в деле восстановления камбоджийского государства после его освобождения от режима геноцида "красных кхмеров". "Советские люди, невзирая на опасности, участвовали в восстановлении и развитии народного хозяйства Камбоджи, помогали ее народу строить новую счастливую жизнь", - подчеркнул дипломат. "Сегодня, отдавая дань памяти нашим специалистам, мы смотрим в будущее с твердой уверенностью в новых достижениях на пути российско-камбоджийской синергии", - отметил посол.

С торжественными обращениями выступили министр сельского и лесного хозяйства и рыболовства королевства Дит Тина, губернатор провинции Кампонгтям Ун Чанда. На церемонии также присутствовали представители руководства центральных министерств и ведомств, глава генерального департамента разведки и контрразведки министерства национальной обороны, замглавкома сухопутными войсками Хун Манит (брат действующего премьер-министра Камбоджи Хун Манета), представители парламентских структур и организаций гражданского общества, члены Ассоциации выпускников советских/российских вузов и местная общественность.