25 ноября, 05:02,
обновлено 25 ноября, 05:03
Военная операция на Украине

Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Максудова

Борис Максудов. Алексей Коновалов/ ТАСС
Борис Максудов
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Корреспондент телеканала "Россия-24" работал в зоне СВО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о смерти журналиста. Максудов неоднократно выезжал в командировки в зону СВО и был в пуле журналистов, освещающих работу силовых ведомств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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