Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Максудова

Корреспондент телеканала "Россия-24" работал в зоне СВО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о смерти журналиста. Максудов неоднократно выезжал в командировки в зону СВО и был в пуле журналистов, освещающих работу силовых ведомств.