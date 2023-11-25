25 ноября, 07:43

На Сахалине закрыли три дороги из-за непогоды

Ограничения действуют почти для всех видов транспорта

ТАСС, 25 ноября. Движение почти для всех видов автотранспорта на Сахалине, в том числе пассажирского, закрыли на трех участках автодорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"В связи с ограниченной видимостью и ухудшением дорожных условий в Охинском районе, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций с 17:00 по местному времени (09:00 мск) 25 ноября закрыто движение для всех видов транспорта, кроме высокопроходимого транспорта и транспорта специальных служб, на участке федеральной автодороги Оха - Ноглики и на автодороге Оха - Москальво", - говорится в сообщении.

Также ограничено движение для пассажирского транспорта в районе Ловецкого перевала на участке автодороги Огоньки - Невельск.

На Сахалине отмечаются обильные снежные осадки и сильный ветер до 25 м/с. Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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