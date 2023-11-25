В Казахстане наградили школьника по фамилии Герой, спасшего пассажиров автобуса

Мальчик заметил, что водитель потерял сознание и автобус начал уходить в кювет, перехватил руль, нажал на педаль тормоза и остановил автобус

АЛМА-АТА, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Алма-Атинской области Казахстана наградила 13-летнего школьника Акжола Героя, который спас пассажиров рейсового автобуса от аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

"Акжола Героя, который остановил автобус с пассажирами, потерявший управление, наградили в департаменте полиции Алма-Атинской области", - говорится в сообщении ведомства.

Герой заметил, что водитель потерял сознание и автобус уходит в кювет, сразу же перехватил руль, нажал на педаль тормоза и остановил автобус, "в результате чего предотвратил страшнейшую трагедию", подчеркнули в МВД. Инцидент произошел в Илийском районе Алма-Атинской области.

Школьнику вручили благодарственное письмо и подарки от главы областной полиции Бауыржана Аленова в присутствии личного состава.

По данным местного издания "Время", фамилия мальчика, этнического казаха, происходит от имени его деда, которое, согласно казахской традиции, стало фамилией внука. Дед школьника получил такое имя от отца, участника Великой Отечественной войны, который назвал сына Героем, так как он родился в День Победы, 9 мая 1946 года.