Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа

Понтифик, в частности, должен был встретиться с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало

ВАТИКАН, 25 ноября. /ТАСС/. Все официальные аудиенции, запланированные на утро субботы у Папы Римского Франциска, отменены из-за легкого гриппа. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Запланированные на это утро аудиенции отменяются из-за легкой формы гриппа", - сказал Бруни. В частности, утром в субботу понтифик должен был встретиться с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Франциск испытывает сильные боли в колене, из-за которых практически не передвигается пешком и пользуется инвалидной коляской. Летом 86-летний Франциск перенес операцию на брюшной полости. Это была третья госпитализация понтифика в больнице имени Агостино Джемелли. Весной понтифик проходил там лечение от вирусного бронхита, а в июле 2021 года ему провели операцию на кишечнике.