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Палестино-израильский конфликт

СМИ: на лечение в Египет через КПП "Рафах" доставят 17 раненых жителей Газы

Как сообщил телеканал Al-Qahira ai-Ihbariy, машины скорой помощи дежурят у контрольно-пропускного пункта

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом из сектора Газа в ближайшее время будут переправлены 17 раненых жителей палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya.

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По его информации, машины скорой помощи дежурят у КПП и готовы транспортировать в госпитали Синайского полуострова палестинцев, пострадавших в ходе бомбардировок и обстрелов израильских сил.

Некоторое время назад из Египта в сектор направились семь бензовозов с топливом. Кроме того, у КПП выстроилась колонна грузовиков, которая доставит в палестинский анклав гуманитарную помощь. Эта партия станет самой крупной ежедневной поддержкой населения сектора с 21 октября - начала доставки гуманитарной помощи в Газу.

Как ранее сообщил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, в рамках договоренностей о перемирии из Египта в палестинский анклав будут ежедневно поступать 130 тыс. литров дизельного топлива и четыре цистерны с газом. По его словам, с начала вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в сектор будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск). 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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