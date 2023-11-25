25 ноября, 09:15

Правительство Москвы представило стенд на книжной выставке в Анталье

Генеральное консульство России в Анталье
© Генеральное консульство России в Анталье

Экспозиция доступна до 3 декабря

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы представило стенд на книжной выставке в Анталье в рамках развития двусторонних отношений.

"На стенде представлены учебно-методические пособия по русскому языку как иностранному, художественная литература, детская литература, книги по культурологии", - сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве России в Анталье.

Мэр города Мухиттин Бёджек в своем выступлении на открытии выставки поприветствовал представителей и участников выставки от Москвы.

13-я книжная выставка проходит в Анталье с 24 ноября по 3 декабря. 

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© Информационное агентство ТАСС
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