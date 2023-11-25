25 ноября, 09:18,
обновлено 25 ноября, 09:38
Палестино-израильский конфликт

Спецборт МЧС РФ доставил 15 тонн помощи для населения Газы

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца

ТАСС, 25 ноября. МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа.

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Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в сообщении министерства.

Сбор помощи проводило правительство Татарстана. В составе гуманитарного груза - продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

23 ноября спецборт МЧС РФ доставил 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Всего российской стороной уже доставлено 288 тонн гуманитарной помощи. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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