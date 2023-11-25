Спецборт МЧС РФ доставил 15 тонн помощи для населения Газы

Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца

ТАСС, 25 ноября. МЧС России доставило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в сообщении министерства.

Сбор помощи проводило правительство Татарстана. В составе гуманитарного груза - продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

23 ноября спецборт МЧС РФ доставил 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Всего российской стороной уже доставлено 288 тонн гуманитарной помощи.