На выставке в Астане более 40 российских вузов представили учебные программы

Как сообщили в Россотрудничестве, казахстанцы могут поступить в вузы РФ в том числе на бесплатной основе

АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Двухдневная образовательная выставка-презентация "Учись в России" открылась для жителей Казахстана. Мероприятие проходит в здании Русского дома в столице республики.

"На нашу очередную выставку приехал 41 вуз. Приятно, что каждый раз приезжает все больше вузов. Есть те, кто приезжает далеко не первый раз. Очень много новых вузов, много региональных вузов, не только Москва и Питер. В этом году, например, есть представители из Иванова, из Самары", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

По ее словам, выставка привлекла большое внимание жителей республики. "Ребятам это действительно нужно, ребята заинтересованы. Российские вузы открыты, они готовы и ждут. Сейчас в России обеспечены все условия, создаются комфортные общежития, организован досуг. В том числе обеспечивается безопасность студентов", - отметила она.

Собеседница агентства пояснила, что казахстанцы могут поступить в российские вузы несколькими способами, в том числе на бесплатной основе. "Прежде всего, это квота правительства РФ. По квоте отбираем мы, Русские дома, во всех странах. 1 декабря заканчивается прием заявок. В этом году выделена квота в 700 мест для Казахстана, при этом заявок в два раза больше", - указала Филонова.

Второй путь - это внутренние экзамены в вузах. "Все жители СНГ приравнены к соотечественникам, и они имеют право сдавать экзамены для поступления на бюджетные места. Третий путь - это платные места", - рассказала руководитель представительства Россотрудничества.

Общая языковая среда

В качестве преимущества для казахстанцев при поступлении в вузы России Филонова обратила внимание на общую языковую среду. "Проблем с языком нет. Довольно близко [географически], границы открыты. И образование не самое последнее в мире", - подчеркнула собеседница агентства. Она также отметила, что интерес к поступлению в Россию проявляют абитуриенты со всех регионов Казахстана, не только приграничных.

Представительство Россотрудничества планирует провести очередную образовательную выставку в Астане весной 2024 года. "Может быть, нужно организовывать такие выставки и в других городах республики", - заключила Филонова.

На выставке, в частности, представлен стенд Московского государственного института международных отношений. "Сейчас очень многие спрашивают про IT-технологии и бизнес-сферу, туризм. Пользуются спросом международные отношения с уклоном на Азию. До сих пор актуальна лингвистика, очень многие абитуриенты хотят изучать языки, преимущественно турецкий, китайский и арабский", - рассказала корреспонденту ТАСС заместитель начальника отдела по социальной и молодежной политике в филиале Московского государственного института международных отношений в Одинцове Анастасия Смирнова.

Предыдущая выставка

Аналогичная образовательная выставка "Учись в России", которая была организована 1-2 апреля в Астане, собрала около 2 тыс. посетителей со всех регионов Казахстана. В ней приняли участие представители 38 ведущих российских вузов.

В России в настоящее время обучается более 60 тыс. казахстанских студентов. 9 ноября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что РФ готова к расширению работы филиалов российских вузов в республике, в том числе технических.