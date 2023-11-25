В чемпионате "Профессионалы" приняли участие около 5 тыс. предприятий

Финалистами стали почти 700 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. предприятий приняли участие во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2023 году, сообщил директор департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Количество компетенций соразмерно тем отраслям, которые представлены в том или ином регионе, и для этого мы предусмотрели два инструмента. Мы даем в регионы только ядро задания и ядро инфраструктурного листа. Все остальное, коллеги, вы решаете самостоятельно. Нам только надо подтвердить, что вы договорились с предприятием, и они это согласовали. Только от одного этого шага у нас включились в этом году 5 тыс. предприятий в чемпионатное движение и готовы давать стажировки", - сказал он, выступая на пленарном заседании в рамках финала чемпионата.

Неумывакин добавил, что не все российские регионы рассмотрели этот инструмент. "В следующем году, я прямо прогнозирую, что эта цифра будет сильно больше", - сказал он.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.