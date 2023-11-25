25 ноября, 09:58

Путин отметил значимую и многогранную деятельность движения "Матери России"

Президент РФ направил приветствие участникам конференции "Сердце матери - Сердце России"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общественное движение "Матери России", которое организует конференцию "Сердце матери - Сердце России", выполняет большую и востребованную работу. Это отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии, адресованном участникам, гостям и организаторам конференции, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В центре вашего внимания - вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение. <…> В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции. <…> Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания"

Члены движения выполняют множество задач: участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, оказывают гуманитарную помощь бойцам в зоне специальной военной операции, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют неустанное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Эта значимая и многогранная деятельность активистов и волонтеров достойна самого глубокого признания, сказал президент.

Путин отметил, что конференция может стать площадкой для обсуждения широкого круга проблем, волнующих российских женщин, - "это поддержка материнства и детства, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы".

Президент пожелал участникам конференции успехов.

О форуме

Всероссийский форум "Сердце матери - сердце России" собрал в Пятигорске 24-26 ноября матерей и жен героев специальной военной операции, врачей, педагогов, членов женсоветов при казачьих обществах и национально-культурных организациях, представителей власти. Главным организатором выступает Всероссийское общественное движение "Матери России". Конференция посвящена вопросам улучшения демографической ситуации в России, повышения статуса матери, а также мерам поддержки членов семей участников спецоперации.

Запланирована благотворительная выставка-ярмарка, посещение детских социальных и медицинских учреждений, чествование матерей, праздничный концерт. Кроме того, будет заложена аллея "Материнская слава" в Комсомольском парке Пятигорска в рамках всероссийского проекта "Аллея матери". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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