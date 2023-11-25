25 ноября, 10:04

Собянин назвал парк в пойме реки Жужи в Москве любимым местом отдыха жителей района

На территории обустроили многофункциональную спортивную зону, пять игровых зон для детей, пространство для отдыха на природе, а также две площадки для выгула и дрессировки собак

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спортивные и рекреационные зоны в парке в пойме реки Жужи в Москве востребованы жителями. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Парк, созданный в этом году в пойме реки Жужи, стал любимым местом отдыха жителей района Нагатино-Садовники. Раньше на этом месте был заброшенный овраг. Сначала мы вывезли весь мусор и расчистили русло реки. Пространство в овраге организовали по принципу ландшафтного парка", - написал мэр.

Он добавил, что на новой территории много вариантов для прогулок и активного отдыха: многофункциональная спортивная зона и 14 площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол, стритбол, волейбол, настольный теннис и для воркаута; пять игровых зон для детей, в том числе тематическая - "Логово разбойника"; пространство для отдыха на природе - "Вишневый сад"; две площадки для выгула и дрессировки собак; удобные дорожки, вдоль которых 16 зон для пикника, лестничные спуски и мостики.

"Также организовали парковки. Сделали хорошее освещение - в парке комфортно и днем, и вечером", - пояснил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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