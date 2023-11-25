25 ноября, 10:11

Пресс-секретари московских судов получили удостоверения о повышении квалификации

Курсы проходили с 20 по 24 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарям московских районных судов выданы удостоверения по итогам курсов повышения квалификации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации совместно с Московским городским судом организовали проведение повышения квалификации пресс-секретарей московских судов впервые на базе субъектового суда. С 20 по 24 ноября сотрудники районных судов Москвы, выполняющие функции пресс-секретарей, а также представители пресс-служб Второго кассационного суда общей юрисдикции и Московского городского суда прослушали курс лекций, встретились с журналистами ведущих российских средств массовой информации и посетили музей Мосгорсуда. По итогам проведенных мероприятий слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации", - сообщили в пресс-службе.

Председатель Московского городского суда Михаил Птицын в своем выступлении перед участниками мероприятия подчеркнул важность открытости и доступности информации для граждан, отметил положительный опыт проведения выездного обучения такого уровня, а также вручил благодарственные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей отличившимся сотрудникам пресс-служб. 

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