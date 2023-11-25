В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

Как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также соцобъектам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий снегопада ведутся в Москве непрерывно. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. По прогнозам синоптиков, сегодня снег в столице продолжится. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в публикации.

Отмечается, что под особым контролем в Москве находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

В течение светового дня ведется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - заключили в комплексе городского хозяйства.