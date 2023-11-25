Железноводск и Балаклава станут городами-побратимами

По словам главы Железноводска Евгения Бакулина, населенный пункт станет первым городом Кавказских Минеральных Вод, который будет побратимом с территорией Крымского полуострова

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Города Железноводск в Ставропольском крае и Балаклава на юго-западном побережье Крыма станут побратимами. Об этом сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Бакулин.

"Движение городов-побратимов за многие годы стало хорошим примером эффективности народной открытой дипломатии. На этот раз курортный Железноводск установит дружественные связи с городом на юго-западном побережье Крыма, в составе Балаклавского района Севастополя", - сказал Бакулин.

По его словам, Железноводск станет первым городом Кавказских Минеральных Вод, который будет побратимом с городом Крымского полуострова.

"Становимся побратимами. Думаю, это будет интересный опыт. Балаклавская бухта считается одной из самых удобных бухт на Черноморском побережье для швартовки кораблей. В Железноводске нет моря, но город Балаклава - уютный, живописный и уникальный, как и наш курортный Железноводск", - поделился мэр.

Железноводск - известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Поселение в Балаклаве известно с древних времен, а в XIX веке оно активно развивалось как курорт. В центре сохранились здания XIX - начала ХХ веков.