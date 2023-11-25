Минпросвещения: в России только 1% выпускников колледжей не может найти работу

Значительная часть выпускников часто идет в армию, сообщил директор департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Министерства просвещения Виктор Неумывакин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Только 1% выпускников средних специальных учебных заведений не трудоустраивается. Об этом сообщил журналистам директор департамента государственной политики в сфере СПО и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Значительная часть выпускников [колледжей] часто идет в армию, пополняет ряды Вооруженных сил РФ, но в то же время показатель трудоустройства очень высокий. Когда мы посмотрели по итогам выпуска, сколько ребят не имеет предложения о работе, либо не находится в стадии оформления, не находится в стадии занятости, то таких ребят всего лишь оказался 1%", - сказал он после пленарного заседания в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

Как отметил Неумывакин, трудоустройство выпускников колледжей является главным показателем для Министерства просвещения РФ.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.