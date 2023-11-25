25 ноября, 10:51

В Москве в метро разместили сезонные указатели

В вестибюли к наступлению зимы вернули вторые двери

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 6 тыс. сезонных указателей с дополнительной навигацией разместили на вторых дверях вестибюлей московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 6 тыс. сезонных указателей появились на вторых дверях вестибюлей метро. Снаружи на них мы разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти. Отмечены и возможные пересадки", - говорится в публикации.

Так, на дверях станции "Кунцевская" обозначены: Филевская линия, Арбатско-Покровская и Большая кольцевая линия. Обозначение линии и станции, на которую заходят пассажиры, выделяется крупнее остальных на стикере. Внутри стикеры указывают номер выхода.

Кроме того, вторые двери в вестибюли метро вернули к наступлению зимы, чтобы на станциях поддерживалась комфортная температура. 

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