Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в некоторых районах Киева

Аварийных отключений в городе нет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение в нескольких районах Киева, нарушенное вследствие взрывов, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга "ДТЭК" в своем Telegram-канале.

"Вернули электроснабжение в Киеве. Все жители столицы снова со светом", - говорится в сообщении. Также указывается, что в настоящий момент аварийных отключений в городе нет.

Ранее сообщалось, что в городе без света остались более 200 зданий, отмечались перебои в работе метро, также отключалось электроснабжение 16 тыс. домов в Киевской области. Ночью и утром поступали сообщения о взрывах в ряде украинских городов, в том числе в Киеве. В столичном регионе воздушная тревога продлилась более шести часов.

Кроме того, компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении магистральных воздушных ЛЭП и линий распределения облэнерго в центральном районе Украины.