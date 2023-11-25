Глава Ростовской области назвал финалистов "Лидеров России" кадровым резервом

В пятом сезоне конкурса впервые очный финал ЮФО объединили с финалом для управленцев из новых регионов РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 финалистов пятого финала конкурса "Лидеры России" из Южного федерального округа (ЮФО) и новых регионов, который проходит в Ростове-на-Дону, уже стали одним из основных кадровых резервов страны, где в настоящее время есть дефицит. Об этом журналистам заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"У нас появился резерв ребят, которые способны на основе знаний, опыта командной работы действительно решить определенные задачи. Главное, что они всегда предлагают новации, новые интересные вещи. Задача власти сегодня подхватить эти новации и поддержать этих ребят. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" очевидно создает новые условия для подготовки управленческих кадров, потому что кадры сегодня - один из главных дефицитов", - сказал Голубев на церемонии открытия финала.

В пятом сезоне конкурса впервые очный финал ЮФО объединили с финалом для управленцев из новых регионов РФ, от которых участие принимают 48 человек, сообщила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

"Участниками стали 48 управленцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это настоящие труженики, у которых есть не только воля к победе в конкурсе. Ежедневно на своих рабочих местах и в семьях они проявляют истинный патриотизм и преданность Отечеству. В нашем сообществе "Лидеров России" ждали таких участников", - подчеркнула Ачкасова.

Очные финалы пятого конкурса "Лидеры России" проходят с 24 по 26 ноября в Ростове-на-Дону. В них участвуют около 200 управленцев ЮФО и порядка 50 руководителей из новых регионов РФ. Ранее финалисты прошли дистанционный этап и выполнили региональные задания от глав субъектов России. Всего в оргкомитет пятого конкурса "Лидеры России" поступило почти 12,5 тыс. заявок из ЮФО и более 1,5 тыс. из новых регионов. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей станут известны в 2024 году. Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента РФ. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.