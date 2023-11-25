Памятник Пушкину в Одессе вновь облили краской

Вандалы совершили аналогичный акт неделю назад

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вандалы в Одессе вновь облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Telegram-канал разместил видеозапись, на которой видно, что постамент памятника залит красной краской. Аналогичный акт вандализма был совершен неделю назад.

По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью". В горсовете указали, что расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887-1889 годов (скульптор Жозефина Полонская) является "одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность".