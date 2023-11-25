Собянин сообщил, что инвесторы построят пять поликлиник в Новой Москве к 2027 году

Всего с 2012 года в новых округах возвели 24 объекта здравоохранения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство пяти поликлиник до 2027 года запланировано на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы за счет инвесторов. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пять новых поликлиник будет в ТиНАО уже к 2027 году. Построим их с помощью инвесторов. В Сосенском поселении возведут две - взрослую на территории ЖК "Бунинские Луга" и детско-взрослую в "Испанских кварталах", - написал мэр.

Кроме того, по одной построят во Внуковском (ЖК "Переделкино Ближнее") и в Московском (ЖК "Первый Московский Город-парк"). В Рязановском инвестор построит поликлинику по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЖК "Остафьево".

"В них все организуем по новому московскому стандарту. Жители ТиНАО будут получать необходимое амбулаторное лечение рядом с домом", - заверил Собянин.

Всего с 2012 года в новых округах построили и ввели в эксплуатацию 24 объекта здравоохранения, в том числе 16 поликлиник. Масштабная программа развития системы столичного здравоохранения будет и дальше только набирать обороты.