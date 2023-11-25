25 ноября, 13:52

Собянин сообщил, что инвесторы построят пять поликлиник в Новой Москве к 2027 году

Всего с 2012 года в новых округах возвели 24 объекта здравоохранения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство пяти поликлиник до 2027 года запланировано на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы за счет инвесторов. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пять новых поликлиник будет в ТиНАО уже к 2027 году. Построим их с помощью инвесторов. В Сосенском поселении возведут две - взрослую на территории ЖК "Бунинские Луга" и детско-взрослую в "Испанских кварталах", - написал мэр.

Кроме того, по одной построят во Внуковском (ЖК "Переделкино Ближнее") и в Московском (ЖК "Первый Московский Город-парк"). В Рязановском инвестор построит поликлинику по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЖК "Остафьево".

"В них все организуем по новому московскому стандарту. Жители ТиНАО будут получать необходимое амбулаторное лечение рядом с домом", - заверил Собянин.

Всего с 2012 года в новых округах построили и ввели в эксплуатацию 24 объекта здравоохранения, в том числе 16 поликлиник. Масштабная программа развития системы столичного здравоохранения будет и дальше только набирать обороты. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация