Как сообщила служба печати Святого престола, осложнений состояния здоровья понтифика не выявили

ВАТИКАН, 25 ноября. /ТАСС/. Папе Римскому провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Во второй половине дня Папе [Римскому] Франциску была проведена компьютерная томография в римской больнице Gemelli Isola, чтобы исключить риск легочных осложнений. Результаты обследования оказались отрицательными, и понтифик вернулся в [свою резиденцию] гостиницу "Святая Марфа", - сообщила ватиканская пресс-служба.

Ранее ее руководитель Маттео Бруни сообщил, что все официальные аудиенции, запланированные на утро субботы у Франциска, отменены из-за легкого гриппа. В частности, утром понтифик должен был встретиться с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Франциск испытывает боли в колене, из-за которых практически не передвигается пешком и пользуется инвалидной коляской. Летом 86-летний Франциск перенес операцию на брюшной полости. Это была третья госпитализация понтифика в больнице имени Агостино Джемелли. Весной понтифик проходил там лечение от вирусного бронхита, а в июле 2021 года ему провели операцию на кишечнике.

Как ожидается, в начале декабря понтифик отправится в ОАЭ на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.