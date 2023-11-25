25 ноября, 14:06

Собянин заявил, что почти 6 млн человек занимаются спортом в Москве постоянно

В городе создали более 29 тыс. спортивных зон

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. спортзон создано в столице, постоянно занимаются спортом около 6 млн человек. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спортивная инфраструктура Москвы не только выросла, но и стала более разнообразной. После благоустройства можно комфортно заниматься в парках, на набережных и дворовых площадках. Сегодня в Москве больше 29 тыс. спортивных зон", - написал мэр.

По его словам, современные спортобъекты стали доступными, и в результате физической культурой и спортом в столице постоянно занимаются почти 6 млн человек.

"Мы создали бесплатные массовые проекты, такие как "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие" и "Московская ходьба". Вернулась добрая традиция проводить зимний отдых на ледовых площадках во дворах, кататься на лыжах в парках", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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