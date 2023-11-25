25 ноября, 14:11

РБК опубликовало исследование о различии жизненных ценностей москвичей и мигрантов

Согласно опросу Института демографических исследований РАН, самые весомые различия наблюдались в вопросах об уважении со стороны окружающих, религии и семейных установок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые РАН выяснили, что жизненные ценности и приоритеты мигрантов из Средней Азии и москвичей сильно разнятся, данные приводит РБК.

Результаты опроса, который проводился в феврале-марте 2023 года, были предоставлены изданию руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции "Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения". Как отмечает Осадчая, всего было около 1 тыс. респондентов, их тщательно отбирали по гражданству, месту работы и проживания (Москва и Московская область) и возрасту (18-45 лет).

"Мы попытались понять, что же определяет терминальные ценности. Оказалось, что главным фактором здесь является то, насколько важны национальные, этнические и религиозные традиции", - пояснила Осадчая.

Самые весомые различия наблюдались в вопросах об уважении со стороны окружающих (35% у мигрантов и 9% у москвичей), религии (20% и 4% соответственно) и семейных установок. Более половины москвичей (58%) считают, что супруги равны, в то время как 48% семей мигрантов считают, что мужчина - глава семьи. Репродуктивные установки аналогично разнятся.

"В возрастной группе 18-25 лет 13,9% опрошенных мигрантов уже имеют детей. Среди жителей Московской агломерации - 7,8%", - уточняют авторы исследования. 

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