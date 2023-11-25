Семье погибшего в зоне СВО уроженца Ростовской области передали орден Мужества

Максим Сонин погиб в январе 2023 года, защищая территорию ЛНР

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Орден Мужества передали в Новочеркасске Ростовской области родителям выпускника Южного-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова, донского казака Максима Сонина, погибшего в ходе специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

Уроженец Ростовской области в октябре 2022 года добровольцем пополнил ряды казачьего батальона "Дон". Он погиб в январе 2023 года, защищая территорию Луганской Народной Республики. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в зоне проведения СВО, Сонин был посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду родителям бойца вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев на состоявшемся в Новочеркасске Большом Войсковом круге - ежегодном заседании высшего органа управления войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское".

"Когда началась мобилизация, он подал свою заявку на "Госуслугах" и пошел добровольцем. 13 октября вечером мне сообщил, что получил повестку и на следующий день отправляется исполнять свой долг. 18 октября прошлого года он уже был там, на первой линии, сражаясь и защищая нашу Родину. Он всегда был таким ребенком, который никогда не жаловался, ни разу в жизни мы от него не слышали ни одного слова жалобы, только позитив, только мужские поступки", - сказали журналистам родители казака Елена и Валерий Сонины.

По информации пресс-службы Всевеликого войска Донского, памяти погибшего казака в стенах ЮРГПУ имени М.И. Платова посвящена экспозиция, в школе №14 в Новочеркасске открыта "Парта героя".