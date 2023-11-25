25 ноября, 15:01
Военная операция на Украине

В Запорожской области установят памятник погибшим при защите региона москвичам

Он появится в городе Токмаке

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Памятник бойцам московского 1430 мотострелкового полка, которые погибли при обороне Запорожской области, появится в городе Токмаке, в настоящее время уже заложен камень для установки монумента. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"С инициативой установить памятник павшим в ходе специальной военной операции воинам московского 1430 мотострелкового полка ко мне обратилось командование подразделения. Очень правильная и важная для нас инициатива, которую, конечно, мы поддержали. В токмакском парке уже заложили камень, где в скором времени будет установлен памятник воинам московского 1430 мотострелкового полка, которые погибли при обороне Запорожской области на пологовско-ореховском направлении", - написал Балицкий.

Он добавил, что бойцы полка и сейчас продолжают нести боевое дежурство и защищать границы Запорожской области. "Мы будем помнить и чтить память их товарищей, героев, мужественных людей, благодаря которым сегодня мы вернулись на Родину", - отметил губернатор.

Универсальный полк

Как подчеркивалось в недавнем специальном репортаже Первого канала о бойцах из Москвы, люди самых разных профессий за год стали военными профессионалами. Почти все служащие в 1430 мотострелковом полку - из Москвы. "Есть видеооператор, фитнес-тренер, электрик, учитель-словесник - но все это было на гражданке. За год службы они превратились фактически в универсальных солдат. Именно эти ребята в начале пресловутого украинского контрнаступления остановили и разбили мощный танковый кулак, который противник бросил на запорожское направление", - отмечалось в материале.

Существует и Telegram-канал 1430 мотострелкового полка, боевой путь которого начался в октябре 2022 года с объявления президентом России частичной мобилизации. Полк был полностью сформирован из мобилизованных москвичей и приступил к тренировкам, а также боевому слаживанию на полигонах Московской области. После обучения полк был переброшен в Запорожскую область, в декабре 2022 года военнослужащие полка приступили к оборудованию позиций, в феврале 2023 года подразделения 1430 мотострелкового полка начали участвовать в боях на переднем крае обороны запорожского направления на постоянной основе. Именно они 26 июля 2023 года шквальным огнем встретили самую массовую атаку противника на запорожском направлении - ударный клин из 80 танков и бронемашин ВСУ у села Работино был уничтожен усилиями пехоты и артиллерии 1430 полка, сражавшихся вместе с соседними подразделениями.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация