В Запорожской области установят памятник погибшим при защите региона москвичам

Он появится в городе Токмаке

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Памятник бойцам московского 1430 мотострелкового полка, которые погибли при обороне Запорожской области, появится в городе Токмаке, в настоящее время уже заложен камень для установки монумента. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"С инициативой установить памятник павшим в ходе специальной военной операции воинам московского 1430 мотострелкового полка ко мне обратилось командование подразделения. Очень правильная и важная для нас инициатива, которую, конечно, мы поддержали. В токмакском парке уже заложили камень, где в скором времени будет установлен памятник воинам московского 1430 мотострелкового полка, которые погибли при обороне Запорожской области на пологовско-ореховском направлении", - написал Балицкий.

Он добавил, что бойцы полка и сейчас продолжают нести боевое дежурство и защищать границы Запорожской области. "Мы будем помнить и чтить память их товарищей, героев, мужественных людей, благодаря которым сегодня мы вернулись на Родину", - отметил губернатор.

Универсальный полк

Как подчеркивалось в недавнем специальном репортаже Первого канала о бойцах из Москвы, люди самых разных профессий за год стали военными профессионалами. Почти все служащие в 1430 мотострелковом полку - из Москвы. "Есть видеооператор, фитнес-тренер, электрик, учитель-словесник - но все это было на гражданке. За год службы они превратились фактически в универсальных солдат. Именно эти ребята в начале пресловутого украинского контрнаступления остановили и разбили мощный танковый кулак, который противник бросил на запорожское направление", - отмечалось в материале.

Существует и Telegram-канал 1430 мотострелкового полка, боевой путь которого начался в октябре 2022 года с объявления президентом России частичной мобилизации. Полк был полностью сформирован из мобилизованных москвичей и приступил к тренировкам, а также боевому слаживанию на полигонах Московской области. После обучения полк был переброшен в Запорожскую область, в декабре 2022 года военнослужащие полка приступили к оборудованию позиций, в феврале 2023 года подразделения 1430 мотострелкового полка начали участвовать в боях на переднем крае обороны запорожского направления на постоянной основе. Именно они 26 июля 2023 года шквальным огнем встретили самую массовую атаку противника на запорожском направлении - ударный клин из 80 танков и бронемашин ВСУ у села Работино был уничтожен усилиями пехоты и артиллерии 1430 полка, сражавшихся вместе с соседними подразделениями.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.