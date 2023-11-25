В Москве простились с корреспондентом "Россия-24" Борисом Максудовым

На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги журналиста

МОСКВА, 25 ноября. ТАСС/. Церемония прощания с погибшим корреспондентом телеканала "Россия-24" Борисом Максудовым прошла в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

"В Москве простились с трагически погибшим в зоне СВО корреспондентом телеканала "Россия-24" Борисом Максудовым. На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги Бориса", - говорится в сообщении.

Церемония прощания прошла в телецентре на улице Шаболовка в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО.

Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о смерти журналиста. Максудов неоднократно выезжал в командировки в зону СВО и был в пуле журналистов, освещающих работу силовых ведомств.