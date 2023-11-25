25 ноября, 15:02
Военная операция на Украине

В Москве простились с корреспондентом "Россия-24" Борисом Максудовым

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги журналиста

МОСКВА, 25 ноября. ТАСС/. Церемония прощания с погибшим корреспондентом телеканала "Россия-24" Борисом Максудовым прошла в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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"В Москве простились с трагически погибшим в зоне СВО корреспондентом телеканала "Россия-24" Борисом Максудовым. На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги Бориса", - говорится в сообщении.

Церемония прощания прошла в телецентре на улице Шаболовка в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, работавшего в зоне СВО.

Максудов был ранен 22 ноября в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. 23 ноября стало известно о смерти журналиста. Максудов неоднократно выезжал в командировки в зону СВО и был в пуле журналистов, освещающих работу силовых ведомств. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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