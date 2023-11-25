В Ленобласти захоронили останки 150 человек, расстрелянных в годы войны

Останки обнаружили волонтеры поискового отряда "Искра" в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Торжественное захоронение останков 150 военнопленных и мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Гатчинском парке "Сильвия" Ленобласти. Останки обнаружили волонтеры поискового отряда "Искра" в 2022 году, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"В Гатчинском парке "Сильвия" перезахоронили останки 150 военнопленных и мирных жителей Гатчины, расстрелянных фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны и обнаруженных в прошлом году областным поисковым отрядом "Искра". Многих из них удалось опознать по медальонам и личным вещам - почти 80 лет спустя их передали родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Согласно архивным документам, с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине располагался штаб немецкой полиции безопасности, возле парка "Сильвия" была устроена тюрьма, а в самом парке проводили расстрелы.

"В 2022 году поисковым отрядом "Искра" были проведены первые поисковые мероприятия, так как были рассекречены некоторые документы по геноциду мирных граждан, а также военнопленных, которых допрашивали на Красноармейском проспекте 17-19. За два года были подняты останки 196 человек, девять из них мы смогли опознать, пять человек - нашли родственников. В этом году была проведена судебная медицинская экспертиза, и останки 150 человек были выданы на захоронение", - рассказал ТАСС руководитель поискового отряда "Искра" Андрей Клементьев.

По его словам, на церемонии захоронения присутствовали родственники двух погибших, а также односельчане одного погибшего.