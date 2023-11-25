СМИ: греки Приазовья после вхождения ДНР в РФ впервые провели фестиваль в безопасности

По данным корреспондента портала Militaire.gr Леонидаса Ватикиотиса, они не опасались репрессий со стороны Киева

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Греки Приазовья после вхождения в состав РФ новых регионов впервые провели фестиваль греческой культуры в безопасности, не опасаясь репрессий со стороны Киева. Об этом говорится в репортаже корреспондента греческого новостного портала Militaire.gr Леонидаса Ватикиотиса, посетившего ДНР.

Фестиваль греческой культуры прошел в поселке Сартана 10-11 ноября. По словам корреспондента, особенность мероприятия заключалась в том, что впервые за почти 10-летие азовские греки, которых до начала СВО насчитывалось около 100 тыс., смогли "праздновать без страха" и "сплоченно".

Как отмечает портал, на фестивале в Сартане были исполнены танцы и песни примерно 15 греческих населенных пунктов. 11 ноября прошло награждение победителей. Театр, где проходил фестиваль, посетили сотни людей. До СВО в Сартане проживали примерно 11 тыс. греков. После начала боевых действий многие бежали в Донецк, Грецию, на Кипр, в Германию и другие страны, но сейчас начинают возвращаться, пишет Militaire.gr.

Гречанка из Маруполя Элени Продан, являющаяся президентом общества "Азовские греки" и организатором фестиваля, сообщила корреспонденту портала, что правительство Греции не отправляло гуманитарную помощь в греческие села, поскольку они находятся на территории ДНР и ЛНР. "Год назад в греческих селах нечего было есть, не хватало даже электричества. Помощь приходила из России", - сказала она. По словам Продан, после "майдана" часы преподавания греческого языка в школах были значительно сокращены, при этом со стороны Греции не последовало какой-либо реакции. "Теперь у нас впервые есть надежда. Дома ремонтируются и готовы принять своих жителей, а мы восстанавливаем греческие общины в Сартане, Мариуполе и других местах", - заявила она.

Правительство Греции, продолжая считать Мариуполь, Донецк и Крым частью Украины, закрыло там консульства, которые выдавали визы и выполняли другие административные процедуры. Как отмечает портал, сейчас грекам для получения консульских услуг нужно ехать в Киев, что практически невозможно, но прежде всего опасно, учитывая враждебность со стороны украинских властей. В результате греческое правительство разрывает связи с республикой десятков тысяч греков Донбасса, подчеркивает Militaire.gr.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября того же года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.