В Афинах прошла демонстрация против убийств женщин и насилия над ними

Представители левых партий, профсоюзов и феминистских организаций собрались на площади Клатмонос, а затем прошли маршем на площадь Синтагма к зданию парламента страны

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Массовая демонстрация против убийств женщин, их дискриминации и других форм притеснения прошла в Афинах по случаю отмечаемого 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Об этом сообщил греческий информационный портал news247.gr.

Представители левых партий, профсоюзов и феминистских организаций собрались на столичной площади Клатмонос, а затем прошли маршем на площадь Синтагма (Конституции) к зданию парламента страны. 23 женские организации, участвующие в Инициативе против убийств женщин, опубликовали заявление к 25 ноября с призывом провести мероприятия в столице и других городах страны. "25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, учрежденный ООН в 1999 году, - говорилось в заявлении. - Это не день празднования, а день борьбы с целью расширения прав и возможностей женщин и нашего сопротивления насилию во всех сферах, в частном и публичном пространстве, а также для осведомленности всего общества об этом явлении, отравляющем нашу жизнь. И, конечно, это день борьбы с требованием мер профилактики и наказания государством виновных".

Как следует из заявления, количество жалоб на домашнее насилие, зафиксированных греческой полицией, из года в год лишь растет, несмотря на то, что проблема стала широко освещаться. Так, число жалоб с 4 264 в 2020 году увеличилось до 7 375 в 2021 году и до 10 131 в 2022 году, а за первые 10 месяцев 2023 года их число составило 8 865", - говорится в заявлении.

По данным Евросоюза, 33% женщин подверглись физическому и/или сексуальному насилию, а 22% - насилию со стороны своего партнера. Каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию с 15 лет, но многие из них нигде об этом не говорят. Многие преступники остаются безнаказанными.

В Греции не полностью реализуется принятая в ЕС Стамбульская конвенция, которая является правовой базой для защиты женщин от всех форм насилия. Греческая полиция создала 73 подразделения по реагированию на насилие в семьях, но этого недостаточно, при этом сотрудники полиции, которыми укомплектованы эти подразделения, недостаточно подготовлены. Представители феминистского движения, в частности, требуют немедленного начала систематических консультаций и предметного сотрудничества соответствующих министерств и ведомств с женскими организациями и специализированными неправительственными организациями с целью планирования и применения законодательных и других мер.