25 ноября, 17:46

В Русском доме в Вене открыли выставку икон к годовщине Австрийской епархии РПЦ

Иван Попов/ ТАСС
© Иван Попов/ ТАСС

По словам замглавы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Владимира Волкова, представленные на выставке 12 образов - это точные копии икон, написанных в период расцвета новгородской школы иконописи в XIII-XVI веках

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия выставки "Безмолвная проповедь. Новгородская икона XIII-XVI веков" прошла в Русском доме в Вене по случаю годовщины создания Венской и Австрийской епархии Русской православной церкви, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Почетными гостями мероприятия стали председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Антоний Волоколамский, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, а также замглавы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Владимир Волков

"Представляемая сегодня выставка новгородских икон XIII-XVI веков - интереснейший пример того, как современные технологии помогают преодолевать расстояния и искусственные барьеры как хронологические, между эпохами, так и политико-географические. Благодаря кропотливой работе профессионалов высочайшего уровня, мы с вами здесь, в Австрии, в 2023 году, можем познакомиться с практически аутентичными произведениями древнерусской иконописи, с настоящими шедеврами, входящими в сокровищницу мировой культуры, одной из столиц которой исторически является Вена", - отметил в своем приветственном слове российский посол.

По словам замглавы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, представленные на выставке 12 образов - это точные копии икон, написанных в период расцвета новгородской школы иконописи в XIII-XVI веках. "Все они соответствуют по размерам оригиналам, выполнены на доске с использованием современных технологий для перенесения образа", - подчеркнул Волков.

Копии образов напечатали на досках ультрафиолетовыми красками, они в точности повторяют габариты и особенности оригиналов, в том числе мелкие изъяны сохранившихся до наших дней икон. На экспозиции представлены копии всемирно известных реликвий из фондов Новгородского музея. В их число вошли древнейшая русская подписная икона Святого Николая Чудотворца 1294 года из церкви Николы на Липне под Новгородом, созданная в 1294 году мастером Алексой Петровым, и образ "Чудо от иконы Богоматерь Знамение", также известная под названием "Битва новгородцев с суздальцами" - в основе иконописного сюжета лежит осада Великого Новгорода войском суздальского княжича Мстислава Андреевича в 1170 году.

Венская и Австрийская епархия РПЦ была создана в ноябре 1962 года. 60-летие она отмечала в 2022 году, однако в Австрии в тот момент действовали коронавирусные ограничения, поэтому торжества перенесли на 2023 год. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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