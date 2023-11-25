Посольство РФ ожидает результатов вскрытия погибшего в Индии актера Белецкого

В диппредставительстве также сообщили о получении копии протоколов о вскрытии тел погибших

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Вскрытие тел погибших в Индии россиян - бывшего актера республиканского театра Йошкар-Олы Максима Белецкого и его подруги Анны Ранцевой - проведено, посольство РФ ожидает результатов экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии в Нью-Дели.

"От полиции штата Химачал-Прадеш получены копии протоколов о вскрытии тел погибших 16 ноября 2023 года в городе Куллу М. Ю. Белецкого и А. О. Ранцевой", - отметили в диппредставительстве. "Посольство ознакомило с этими документами родственников россиян. Ожидаем результатов экспертизы и химического анализа тканей", - добавили в посольстве.

О гибели двух россиян в округе Куллу штата Химачале-Прадеш стало известно 18 ноября. По данным полиции штата, они погибли за два дня до этого. Позже стало известно, что погибшие - 37-летний Белецкий, который с 2007 по 2021 год играл в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, и 21-летняя Ранцева. Тела, как планируется, будут кремированы в Индии.

Тела россиян со следами порезов были обнаружены у термального источника. На месте гибели людей также были найдены лезвие, мобильный телефон, свечи и другие предметы. В гостевом доме, где жили россияне, нашли записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам.