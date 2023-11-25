Центр диагностики и телемедицины Москвы стал лауреатом нацпремии за вклад в развитие ИИ

. На мероприятии были отмечены выдающиеся примеры использования нейросетей в коммерческих и государственных проектах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы стал победителем премии "Лидеры искусственного интеллекта" (ИИ) за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта. На мероприятии были отмечены выдающиеся примеры использования нейросетей в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику, который мы проводим в Москве, за четыре года показал значимые результаты. Теперь пациентам в рамках ОМС доступна первая услуга с использованием ИИ, разработаны и применяются 11 уникальных в мире ГОСТов по тестированию и работе нейросетей. У нас создана первая в России открытая библиотека наборов данных, с помощью которой разработчики могут тестировать и совершенствовать свои сервисы искусственного интеллекта", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

По ее словам, применение всех этих технологий позволяет экономить время врачей, ускоряет получение результатов для пациентов и повышает их качество. "С помощью алгоритмов искусственного интеллекта в Москве уже проанализировали более 11 миллионов лучевых исследований", - добавила заммэра.

Отмечается, что к участию в премии были приглашены компании, ученые, региональные и муниципальные органы власти, создавшие и внедрившие механизмы, сервисы и инструменты на базе технологий искусственного интеллекта. Жюри были представлены передовые проекты и новаторские исследования, реализованные в 2021-2023 годах.

Об эксперименте

"Центр сегодня является флагманом по внедрению инноваций в сфере лучевой диагностики столицы. Наш беспрецедентный научный эксперимент позволил создать и развить рынок сервисов искусственного интеллекта. На данный момент в проекте участвуют 24 компании-разработчика из четырех стран, порядка 50 ИИ-сервисов. Поэтапное открытие новых клинических направлений при грантовой поддержке правительства Москвы позволило на сегодняшний день научить алгоритмы распознавать признаки заболеваний по 28 клиническим направлениям", - приводятся в сообщении слова главного рентгенолога Москвы, директора центра Юрия Васильева.

Он уточнил, что эксперимент продолжается и взят курс на развитие комплексных решений. "Это сервисы, которые находят на одном изображении признаки сразу нескольких заболеваний. Использование таких инструментов позволяет быстрее выявлять отклонения, даже те, которые изначально не были целью обследования. Сегодня врачам доступно уже шесть комплексных сервисов искусственного интеллекта", - пояснил Васильев.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализует комплекс соцразвития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины городского департамента здравоохранения при поддержке департамента информационных технологий столицы.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта "Здравоохранение" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам, заключили в мэрии.