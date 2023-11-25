25 ноября, 19:36

В Дагестан прибыли первые беженцы из Палестины

Их встретил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Первые 50 эвакуированных из Палестины прибыли в Дагестан. Их встретил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания. Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", - написал в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меликов.

Ранее в Дагестане заявили о готовности принять около 200 беженцев из Палестины.

Для приема беженцев в регионе создали специальную рабочую группу под руководством заместителя председателя правительства республики Рамазана Джафарова. Премьер региона поручил медицинским учреждениям проработать вопрос введения упрощенного порядка медобслуживания. Региональному МВД поручили совместно с органами исполнительной власти оказать помощь по оформлению документов. Минтруд региона проработает вопросы по возможному трудоустройству эвакуированных граждан, а Минобрнауки Дагестана - возможность обучения детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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