Проект "Послезавтра" откроет центры в новых регионах в 2024 году

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что также будут реализованы мобильные центры, которые доедут до отдаленных районов для работы с детьми и подростками

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Смена-фестиваль "Послезавтра" с 2024 года будет расширена, в каждом новом регионе появятся центры развития детей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Изначально задумывались смены, но сейчас это уже большое сообщество "Послезавтра", и мы идем дальше: теперь в каждом новом регионе появятся центры развития детей <...>. В них будет проходить вся та активность, которая есть в наших лагерях, то есть работа будет вестись и в регионах" - приводятся слова Марии Львовой-Беловой в публикации по случаю закрытия смены на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Львова-Белова отметила, что будут реализованы мобильные центры, которые доедут до отдаленных районов для работы там с детьми и подростками.

Детский омбудсмен добавила, что участники проекта "Послезавтра" будут формировать вокруг себя детское сообщество в своих регионах, показывая сверстникам будущее в большой России.

С 15 по 25 ноября прошла завершающая в 2023 году смена проекта "Послезавтра". Отмечается, что в ее рамках в подмосковный детский оздоровительный лагерь приехали около 500 подростков из новых регионов России, а также из обстреливаемой Белгородской области. Среди них - дети мобилизованных военнослужащих и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за военных действий, включая тех, кто не имеет постоянного места жительства.

"Послезавтра" является проектом по социально-психологической адаптации детей и подростков из новых субъектов России, а также из других регионов, которых коснулись военные действия. Необходимость социальной поддержки юных новых граждан страны обозначил президент РФ Владимир Путин. Проект реализуется с 2022 года и за это время смог принять более 2,5 тыс. детей, 13 смен и два слета.