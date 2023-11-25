25 ноября, 20:57
Вспышка оспы обезьян

В ВОЗ сообщили о выявлении почти 92 тыс. случаев оспы обезьян в мире с января 2022 года

По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболевания умерли 167 человек

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 660 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в октябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91,7 тыс., умерли 167 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"С 1 января 2022 года по 31 октября 2023 в ВОЗ из 116 государств, территорий и областей поступили сообщения о 91 788 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 167 смертей", - говорится в информационном бюллетене организации, опубликованном в Женеве. С 1 по 31 октября в мире зарегистрировали 668 новых случаев заражения, что на 23% меньше, чем в сентябре. Больше всего заболевших в течение октября выявлено в двух регионах - Западно-Тихоокеанском (30% всех случаев заражения) и Европейском (25%). В октябре из 13 государства поступили сообщения о росте числа заражений по сравнению с сентябрем.

По состоянию на 31 октября, больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 771). Далее идут Бразилия (10 967), Испания (7 647), Франция (4 161), Колумбия (4 090), Мексика (4 065), Великобритания (3 820), Перу (3 812), Германия (3 757) и Китай (1 935). Всего на эти страны приходится 81,7% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,3%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. 

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Вспышка оспы обезьян
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