В Саратовской области число занимающихся спортом жителей выросло на 250 тыс. за 5 лет

По словам министра спорта региона Олега Дубовенко, в настоящее время показатель регулярно занимающихся физкультурой и спортом жителей составляет 53,25%

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Число жителей Саратовской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, за последние пять лет выросло более чем на 250 тыс., превысив 1,1 млн человек. Это соответствует 53,2% населения области, сообщил ТАСС министр спорта региона Олег Дубовенко.

"Для нас важно вовлекать жителей в здоровый образ жизни и занятия спортом. Это также является основной задачей проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". С начала реализации проекта число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось более чем на 250 тыс., превысив 1,1 млн человек. На данный момент показатель составляет 53,25%", - сказал Дубовенко, уточнив, что в 2019 году доля занимающихся спортом едва превышала 39%.

Министр пояснил, что популяризировать спорт на территории региона позволяет строительство и реконструкция спортивных объектов, проведение крупных спортивно-массовых мероприятий, обновление материально-технической базы учреждений. В 2019-2023 годах Саратовская области направила свыше 2,1 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни", из них почти 1,5 млрд - федеральных средств.

"Большая часть финансирования нацпроекта была направлена на строительство новых и реконструкцию действующих спортивных объектов. Это позволило, в частности, завершить в Саратове строительство Дворца водных видов спорта, где уже несколько раз собирались лучшие спортсмены на всероссийские и международные соревнования. Сегодня этот объект является одним из ведущих в стране по таким видам спорта, как прыжки в воду, подводное плавание", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, в Саратове построили физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр бадминтона", в нескольких городах региона провели реконструкцию стадионов. В 39 районах области установили 44 площадки ГТО. "Благодаря проведенным мероприятиям уровень обеспеченности спортивными сооружениями с 2019 года по 2023 год вырос с 67,3% до 69,7%", - подчеркнул Дубовенко.

Министр также отметил важность создания комфортных условий для юных спортсменов. По его словам, в регионе регулярно обновляют оборудование и инвентарь в спортивных школах олимпийского резерва. За последние пять лет на это направили 125 млн рублей. "Эти дети - будущие чемпионы, тренеры. Важно, чтобы уже сейчас у них были все возможности для эффективных тренировок", - добавил он.