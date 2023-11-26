На Сахалине открыли движение для всех видов транспорта на трех дорогах

Из-за ухудшения погодных условий в Охинском районе были закрыты участок федеральной автодороги Оха - Ноглики и автодорога Оха - Москальво, а также в районе Ловецкого перевала на участке автодороги Огоньки - Невельск

ТАСС, 26 ноября. Движение для всех видов транспорта восстановлено на трех дорогах в Сахалинской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"Все дороги открыты для движения всех транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее из-за ухудшения погодных условий в Охинском районе были закрыты участок федеральной автодороги Оха - Ноглики и автодорога Оха - Москальво. Также движение открыто в районе Ловецкого перевала на участке автодороги Огоньки - Невельск.

Кроме того, была открыта паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), которая не работала с 22 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе.

В настоящее время на Сахалине идет небольшой снег, ветер до 13 м/с, на побережьях до 23 м/с. В южных районах отмечается гололедица.