26 ноября, 01:06

Сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В правоохранительных органах отметили, что водители прежде всего сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции не планируют проводить специальные рейды по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Целесообразности в проведении специальных рейдов по выявлению водителей, которые в декабре не поменяли летнюю резину на зимнюю, нет, такие мероприятия проводиться не будут. Водители прежде всего сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у автоинспекторов нет цели массово привлекать водителей к административной ответственности. "Все меры, которые принимаются, изменения, они направлены прежде всего на снижение аварийности, а не желания выписывать штрафы", - добавил собеседник.

В России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка зимних шин летом (июнь, июль, август) и езда не летних в декабре, январе и феврале. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей. 

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Россия
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