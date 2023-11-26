26 ноября, 03:03

В Москве ожидаются гололедица и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 4 градусов, ожидается сильный мокрый снег, местами сильная гололедица, метель, снежные заносы, местами налипание мокрого снега.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. 

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