26 ноября, 05:26,
обновлено 26 ноября, 06:34
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о перебоях электроэнергии в Донецке и Мариуполе

Причиной стали удары Вооруженных сил Украины по энергосистеме региона

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Большая часть Донецка осталась без электричества, сообщили ТАСС в районных администрациях города.

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Массовое отключение электроэнергии началось около 03:00 во всех районах города. Без электричества, как уточнили в районных администрациях, частично остаются Кировский, Куйбышевский, Пролетарский и Ленинский районы города. Восстановлена подача электроэнергии в Ворошиловском, Киевском и Калининском районах Донецка.

Кроме того, как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, без электричества частично остался Мариуполь, в том числе новые микрорайоны.

По данным оперативных служб, без света частично остаются несколько населенных пунктов в окрестностях Мариуполя, Волноваха и села в ее агломерации, а также частично Макеевка.

Причина отключения

Отключение электроэнергии связано с ударами Вооруженных сил Украины по энергосистеме региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена. Без света остались часть городов и районов республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики уже восстановили электроснабжение в некоторых населенных пунктах ДНР.

В новость внесены изменения (09:34 мск) - добавляется информация о причине отключения 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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