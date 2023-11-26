26 ноября, 05:42

В Новосибирской области не планируют расторгать концессию на строительство моста

Речь идет о четвертом мосте через Обь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области не рассматривают вариант расторжения концессионного соглашения с ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС"), возводящей четвертый мост через Обь в Новосибирске, несмотря на судебные разбирательства. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"В настоящее время вариант расторжения концессионного соглашения не рассматривается", - сказал министр.

Он добавил, что приостановка работ на объекте на период судебных разбирательств не планируется.

Сроки сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске неоднократно переносили. Ранее в Минтрансе региона сообщили, что в Арбитражном суде региона рассматривается три исковых заявления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к ООО "СКК".

О спорах вокруг строительства моста

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, полностью завершить работы - в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили. В региональном Минтрансе сообщили, что вопрос исполнения концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" своих обязательств будет решаться в суде. В компании в свою очередь сказали, что активные работы по строительству моста были временно приостановлены из-за заморозки части финансирования. По данным Минтранса, на текущий момент общая строительная готовность составляет порядка 75%.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, региональный Минтранс требует от концессионера следовать проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Предметом спора стало использование концессионером труб для канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон моста, с менее надежными техническими параметрами и материалами и более коротким сроком службы, чем предусмотренные проектно-сметной документацией.

Ранее в сибирском управлении Ростехнадзора сообщили ТАСС, что при строительстве моста выявлены нарушения требований законодательства и проектной документации. В данный момент на контроле ведомства устранение 17 нарушений. В компании пояснили, что выявленные нарушения не влияют на конструкцию моста. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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