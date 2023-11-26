В Москве появился новый формат медицинской помощи женщинам

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ключевым элементом станут центры женского здоровья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый стандарт акушерско-гинекологической помощи разработали в Москве, в рамках этого подхода будут открыты полноценные центры женского здоровья. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Последние 30 лет работа женских консультаций строилась очень хаотично и неравномерно. Многие из них расположены на первых этажах жилых домов, просто потому что так получалось. Зачастую это разрозненные и некомфортные маленькие кабинеты со старым оборудованием. Одним словом - в них нет единого стандарта работы. Понимая эту проблему, мы больше года совместно со специалистами и экспертами со всей страны пытались найти решение. Сейчас мы приступаем к реализации проекта, и запускаем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи в Москве. Его ключевым элементом станут центры женского здоровья. За медицинской помощью в такой центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни по любому вопросу", - сказала Ракова.

Каждый центр будет закреплен в структуре крупной многопрофильной больницы, где оказывают гинекологическую помощь, и будет расположен вблизи роддома. Таким образом, женщины смогут плавно переходить между центром женского здоровья, поликлиникой и больницей с роддомом или перинатальным центром.

Первый центр на базе городской больницы №31 имени академика Г. М. Савельевой откроется 11 декабря на территории перинатального центра, чтобы здесь можно было получить комплексную помощь. В центр женщина сможет обращаться на протяжении всей жизни, проходить профилактику болезней и получить полноценное наблюдение. Ожидается, что более 70% посетительниц будут обращаться именно за общей медицинской помощью, и лишь менее 30% - за помощью при беременности. Центры будут оснащены всем современным оборудованием. Здесь же будут работать дневные гинекологические стационары, уточнила заммэра.

"Помимо стандарта оказания помощи особое внимание мы уделили организации пространства. Ведь центры должны быть современными, комфортными, уютными и формировать позитивное отношение. Там будут зоны обслуживания, ожидания и школа будущих родителей, где мужчины и женщины могут получить много полезной и интересной информации. Отмечу, что на сегодняшний день уже подобраны локации для десяти центров. Три здания для размещения центров мы активно ремонтируем", - поделилась Ракова.

Она пояснила, что для пациенток центров женского здоровья также готовится широкий набор цифровых возможностей. Для них будет создан новый раздел в электронной медкарте "Женское здоровье". Там можно будет найти анкеты для беременных и дневники самоконтроля. Новый цифровой функционал появится и у врачей центров, чтобы они могли лучше и внимательнее вести свою работу. Разработка этих сервисов уже идет, планируется сделать их доступными в следующем году.