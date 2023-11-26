Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта

Его закрывали из-за ухудшения погоды

ТАСС, 26 ноября. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, открыто для всех видов транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Северной Осетии - Алании.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали <…> разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 09:00 26 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды движение по автомагистрали для всех видов транспорта было закрыто в субботу вечером.

Транскавказская автомагистраль (Транскам) - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км. Основная часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по Транскавказской автомагистрали проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.