Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе после введенных ранее ограничений

Приостановка работы также не оказала влияния на расписание Жуковского

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Все аэропорты Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - работают штатно. Также утренние ограничения не оказали влияния на расписание Жуковского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах аэропортов.

В пресс-службе Внуково отметили, что "по независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:03" мск, в 06:33 мск все ограничения на полеты сняли. Там добавили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В Домодедово ограничения вводились с 05:34 мск до 06:30 мск, сейчас аэропорт работает штатно. В Шереметьево также сообщили, что работают штатно, без уточнения, вводились ли ограничения.

"Утром, примерно в период с 05:30 до 06:30 [мск], действовали общие ограничения на использование воздушного пространства в московском регионе. На расписании (в случае с Жуковским) ограничения влияния не оказали", - отметили в пресс-службе подмосковного Жуковского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе Подмосковья, еще один БПЛА сбит силами ПВО в городском округе Подольск. Позже мэр добавил, что силами ПВО пресечена еще одна попытка пролета беспилотника к Москве в Раменском городском округе.