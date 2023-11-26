Матвиенко поздравила женщин с Днем матери

Председатель Совета Федерации назвала поддержку материнства одной из ключевых задач для развития России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и семьи - ключевые государственные задачи, от решения которых зависит дальнейшее развитие России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя женщин РФ с Днем матери.

"Для всех нас важно сохранение семейных ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, помощь семьям являются ключевыми государственными задачами. От их решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание России", - отметила Матвиенко, слова которой приводятся в Telegram-канале Совфеда.

Матвиенко добавила, что День матери - еще один "замечательный повод сказать добрые слова самому родному человеку". По ее словам, безусловная материнская любовь как надежная защита сопровождает человека всю жизнь, "согревает и оберегает, учит верить, мечтать, преодолевать трудности и добиваться побед".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил матерей РФ с праздником, пожелав им здоровья и счастья. "Для всех нас мама - самый важный человек в жизни. И помнить об этом нужно всегда. Чаще говорить мамам добрые слова. Заботиться о них, ценить и оберегать", - подчеркнул Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.