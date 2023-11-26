26 ноября, 08:11,
обновлено 26 ноября, 08:26
Военная операция на Украине

В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы во время действия ограничений

Как сообщили в ведомстве, самолеты не уходили на запасные аэродромы

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Аэропорты Москвы, ограничившие работу утром в воскресенье, не перенаправляли самолеты на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты московского авиаузла работают штатно. Ранним [утром] вводились временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово. В период действия ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было", - отметили в пресс-службе Росавиации.

Ранее в пресс-службах аэропортов Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково сообщали, что работают штатно. Также ограничение работы не оказало влияние на расписание подмосковного Жуковского.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что была предпринята попытка массовой атаки беспилотниками. Они были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также еще один БПЛА сбит силами ПВО в городском округе Подольск. Позже мэр добавил, что силами ПВО пресечена еще одна попытка пролета беспилотника к Москве в Раменском городском округе. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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