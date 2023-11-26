26 ноября, 08:42

Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

Как отметил предстоятель РПЦ, матери внесли значимый вклад в искусство, политику и науку

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери, отметив их вклад в разные сферы жизни общества. Текст послания опубликован на сайте РПЦ.

"Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание", - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что праздник предоставляет замечательную возможность поблагодарить своих матерей, выразить им признательность и уважение. Он добавил, что почитание родителей является важнейшей составляющей всех религий и культур.

"Служение женщины, жены и матери особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - заключил он.

Патриарх Кирилл поздравил всех причастных к нынешнему празднику и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и "радости о Господе".

26 ноября 2023 года в России отмечается День матери. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года "в целях повышения социальной значимости материнства", празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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