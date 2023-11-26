Папа Римский из-за недомогания произнесет проповедь из резиденции

Как сообщила служба печати Святого престола, проповедь будет транслироваться на экранах, установленных на площади, а также онлайн

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск не появится в окне Апостольского дворца во время традиционного обращения к верующим на площади Святого Петра. Как сообщила служба печати Святого престола, понтифик произнесет воскресную проповедь из капеллы Дома "Святой Марфы", являющейся его резиденцией.

Как уточняется, проповедь будет транслироваться на экранах, установленных на площади, а также онлайн на портале Vatican News.

Накануне Франциск, которому в декабре исполнится 87 лет, отменил аудиенции, в том числе с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, из-за легких симптомов гриппа. Позже сообщалось, что понтифику провели компьютерную томографию в римской больнице имени Агостино Джемелли, чтобы исключить риск легочных осложнений. В этом медицинском учреждении Франциск бывал не раз, в том числе там ему проводили две операции на брюшной полости с разницей в полтора года. В последнее время Папа нередко простужается, что иногда влияет на его рабочий график. Так, из-за недомогания он пропустил Крестный ход в преддверии Пасхи минувшей весной. Тогда в Риме, как и сейчас, установилась прохладная погода.

Тем не менее, пока сохраняются планы участия Франциска 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае, куда он должен отправится 1 декабря. Служба печати распространила предварительную программу, в которой помимо выступления на конференции запланирован ряд двусторонних встреч. Как ожидается, со своими собеседниками Папа Римский будет обсуждать ближневосточный конфликт.