26 ноября, 09:46

Под Калининградом очередь фур на границе с Литвой выросла до 100 машин

Еще 25 машин находятся на нейтральной полосе

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области выросла до 100 машин, еще 25 ожидают пропуска через границу на нейтральной полосе. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Очередь перед МАПП "Чернышевское" - 100 машин, еще 25 машин находятся на нейтральной полосе. Литовская сторона оформила за сутки на выезд из Калининградской области всего 50 большегрузов. На въезд в область оформлено нашими таможенниками 150 грузовиков", - сообщила Иванова, отметив, что литовская сторона никак не объясняет замедление работы.

Согласно данным электронной очереди на пункт пропуска с российской стороны, отставание от зарезервированного времени пересечения границы достигло 41 часа. "Пропуск транспорта из России существенно ограничен литовской стороной", - говорится в сообщении в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные о ситуации на МАПП "Чернышевское".

Иванова пояснила ТАСС, что очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала накапливаться с пятницы, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин. В субботу их число выросло до 80, а в воскресенье - до 100.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает пропуск легкового транспорта и грузовиков. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году. 

Теги:
ЛитваРоссияКалининградская область
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